Ue: Commissione propone norme comuni contro violenza domestica e di genere

- La Commissione europea propone norme a livello dell'Unione europea per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. La proposta di direttiva prevede la criminalizzazione di stupri, mutilazioni genitali femminili e violenza informatica come la condivisione non consensuale di immagini intime, le molestie informatiche e l'incitamento informatico all'odio o alla violenza. "La proposta affronta la sottostima della violenza contro le donne che esiste ancora oggi. Introduce nuovi modi per denunciare atti di violenza e adatti ai bambini", scrive la Commissione. In base alla proposta, professionisti quali operatori sanitari e psichiatri non saranno più ostacolati dai regimi di riservatezza a segnalare qualsiasi ragionevole sospetto di un rischio imminente di gravi danni fisici. Le autorità saranno inoltre obbligate a condurre valutazioni dei rischi individuali quando la vittima entra per la prima volta in contatto con loro, per valutare il rischio rappresentato dall'autore del reato. Su questa base, le autorità dovrebbero fornire protezione immediata attraverso blocchi di emergenza o ordini di protezione. (segue) (Beb)