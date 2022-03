Ue: Commissione propone norme comuni contro violenza domestica e di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione propone che le prove o le domande relative alla vita privata delle vittime, in particolare alla loro storia sessuale, possano essere utilizzate solo quando strettamente necessario. Le vittime avrebbero il diritto di chiedere il pieno risarcimento dai trasgressori per i danni, compresi i costi dell'assistenza sanitaria, dei servizi di supporto, del mancato guadagno, dei danni fisici e psicologici. Dovrebbero anche essere in grado di ottenere un risarcimento nel corso di un procedimento penale. Per rispondere alle esigenze delle vittime di violenza sessuale, la Commissione propone che gli Stati membri forniscano servizi dedicati, compresi i centri di crisi per stupri. Le vittime a maggior rischio di violenza, comprese le donne in fuga da conflitti armati, dovrebbero ricevere un sostegno mirato dagli Stati membri. La linea di assistenza nazionale a sostegno delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica dovrebbe essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno, ed essere gratuita. (segue) (Beb)