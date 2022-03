Ue: Commissione propone norme comuni contro violenza domestica e di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando la vittima è un minore, le autorità dovrebbero fornire un sostegno adeguato all'età nell'interesse superiore del minore. Le vittime della violenza informatica avranno anche diritto a un sostegno adeguato, compresi consigli su come richiedere assistenza legale e come rimuovere i contenuti online. In caso di molestie sessuali sul lavoro, dovrebbero essere messi a disposizione delle vittime e dei datori di lavoro servizi di consulenza esterna", contina la Commissione. Infine, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche e consultarsi nei procedimenti penali, anche tramite Eurojust e la rete giudiziaria europea. Per monitorare i progressi e monitorare la situazione in tutti gli Stati membri, la Commissione propone inoltre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere dati sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica da inserire in un'indagine a livello dell'Ue ogni cinque anni. (Beb)