Ucraina: Biden, economia russa già “caduta a pezzi”

- L’economia della Russia è già “caduta a pezzi” sotto il peso del “pacchetto di sanzioni più significativo della storia”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel discorso pubblico in cui ha annunciato lo stop alle importazioni di gas e petrolio dalla Russia. Il capo della Casa Bianca ha ricordato il crollo del 50 per cento del valore del rublo, che oggi “vale meno di un nostro penny”. “Stiamo impedendo alla Banca centrale di scambiare il rublo, abbiamo tagliato fuori le grandi banche russe dal sistema d’affari internazionale, abbiamo impedito alla Russia l’accesso a tecnologie e semiconduttori, cosa che indebolirà l’esercito negli anni a venire”. Biden ha anche sottolineato come tante aziende stiano lasciato la Russia “senza che venga chiesto loro” e come Wall Street abbia sospeso la contrattazione di molte imprese russe. Infine, ha ricordato il presidente Usa, il dipartimento di Giustizia ha istituito una task-force per colpire i crimini degli oligarchi. “Stiamo lavorando con l’Unione europea per danneggiare i loro patrimoni: yacht, ville, case all’estero. Devono pagare – ha concluso Biden - il prezzo della guerra” del presidente russo Vladimir Putin.(Nys)