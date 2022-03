Ucraina: Biden, crisi ci ricorda che dobbiamo accelerare transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Ucraina “ci ricorda che dobbiamo proteggere l’economia e diventare indipendenti dagli idrocarburi”, accelerando la transizione verso l’energia pulita. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel discorso pubblico con il quale ha annunciato oggi lo stop alle importazioni di gas e petrolio dalla Russia. Biden ha sottolineato come anche i Paesi europei condividano la stessa esigenza. L’obiettivo è anche fare in modo che il presidente russo Vladimir Putin “non possa più usare i combustibili fossili come armi”. Il capo della Casa Bianca ha sottolineato come gli Stati Uniti non stiano riducendo la produzione interna di petrolio - "anche durante la pandemia abbiamo pompato più petrolio di quanto avvenuto con il mio predecessore (Donald Trump)" - ma ha anche ricordato che il Paese mira a diventare leader globale in materia di energia pulita. (Nys)