8 marzo: inaugurata a Roma mostra Fd'I "Patriote d'Italia"

23 luglio 2021

- E' stata inaugurata oggi a Roma, alla presenza del presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, la mostra "Patriote d'Italia", promossa dal dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili e curata dalla senatrice Isabella Rauti ed Emanuele Merlino, come responsabili scientifici del Progetto, con la collaborazione di Margherita Grassellini, Ilaria Partipilo e Roberta Tessitore. E' quanto si legge in una nota. L'elaborazione grafica è di Stefania Giuseppetti. La mostra, multimediale ed itinerante, rientra in un progetto più articolato che comprende il portale dedicato (www.patrioteditalia.it) e la pubblicazione di un catalogo ragionato della mostra stessa. Il percorso espositivo si snoda attraverso 23 pannelli (di cui uno introduttivo ed uno finale), che raccontano 50 profili femminili: scienziate, giornaliste, politiche, educatrici, combattenti, letterate, attrici, sportive, imprenditrici, crocerossine, infermiere. Ma non solo: alle figure storiche si aggiunge una moltitudine di donne sconosciute, anonime e quasi invisibili che si è voluto onorare e idealmente ricordare. Sono le vittime innocenti di ingiustizie, di egoismo sociale, delle tante forme della violenza. Donne cadute in servizio e nei luoghi di lavoro; donne uccise per mano di chi diceva di amarle. I due pannelli conclusivi, infatti, ricordano le vittime di femminicidio e quelle delle 'morti bianche' sui luoghi di lavoro, compreso il personale sanitario femminile impegnato a fronteggiare la pandemia. (segue) (Com)