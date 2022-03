8 marzo: inaugurata a Roma mostra Fd'I "Patriote d'Italia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dipartimento Pari opportunità di Fd'I - ha spiegato Giorgia Meloni - ha deciso di celebrare questa ricorrenza dell'8 marzo raccontando le patriote italiane. Tante donne che in tanti ambiti diversi hanno fatto questa nazione. Sappiamo tutti, al di là delle celebrazioni una volta all'anno, quanto le donne sono state fondamentali nella storia d'Italia nonostante le enormi difficoltà che hanno avuto e continuano ad avere. Abbiamo scelto di raccontarla con alcune donne simbolo, chiudendo la mostra con uno specchio per dire a ciascuna donna che verrà qui che anche lei nella sua vita può scegliere di essere una patriota e di fare il suo meglio per dare un contributo al futuro di questa nazione. Un modo più intelligente per raccontare il ruolo delle donne e cosa sarebbero state di più se le donne avessero avuto davvero le stesse opportunità degli uomini. Quindi è anche un monito per la politica a fare di più". "Abbiamo deciso di celebrare la giornata internazionale della donna - ha sottolineato Isabella Rauti - con una mostra il cui scopo è quello di raccontare le donne che hanno lasciato un segno per quanto riguarda il passato nella nostra storia nazionale ma anche quelle invisibili. Il filo conduttore è quello di storie di donne molto differenti tra di loro, ognuna con le sue idee e a modo loro comunque tutte un esempio, un punto di riferimento, e che hanno rappresentato l'amore patriottico vero, lo spirito di sacrificio, la generosità e l'altruismo. Donne che hanno messo al di sopra dell'interesse individuale personale un interesse più grande, il più grande, che è quello del senso di appartenenza alla propria nazione. Ci sono rappresentate varie categorie, le donne pedagogiste e le attrici, le sportive, le costituenti, le donne impegnate in politica, le crocerossine, le donne che hanno vissuto la guerra in prima persona e poi arriviamo ai giorni nostri dove non troverete dei nomi e cognomi ma una moltitudine di donne che sono quelle che hanno perso la vita nel luogo di lavoro oppure quelle uccise da chi pensavano le amasse". (segue) (Com)