8 marzo: inaugurata a Roma mostra Fd'I "Patriote d'Italia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, per Emanuele Merlino, responsabile culturale di Fd'I nel Lazio nonché componente l'Ufficio studi di Fratelli d'italia, "la mostra nasce grazie al contributo del 2 per mille destinato ai partiti, il quale dovrebbe essere investito in attività sociali che coinvolgono le donne e che Fratelli d'Italia ha deciso di investire, in parte, per questo progetto. Ovviamente realizzato proprio da donne. Fratelli d'Italia non ha bisogno di dimostrare la sua attenzione verso le pari opportunità, avendo un leader donna e molte valide rappresentanti politiche. Il suo intento oggi è stato quello di ricordare le tante donne italiane che, in momenti molto complicati della storia, hanno dimostrato la loro grandezza. E' sul loro esempio che ognuno di noi dovrebbe essere spronato a dare qualcosa per il bene comune e per la patria". (Com)