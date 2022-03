Cina: stampa Usa, Pechino valuta aumento esposizione nelle compagnie energetiche russe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha portato alle stelle i prezzi di energia, metalli e generi alimentari. La pressione sul governo di Pechino è salita a tal punto che la sicurezza delle catene d'approvvigionamento è diventata cruciale per i funzionari, spiega "Bloomberg". Nonostante tutto, le imprese cinesi non sembrano intenzionate ad unirsi all'esodo dal mercato russo inaugurato da compagnie energetiche come Shell, Bp e ExxonMobil. Il ministro degli Esteri, Wang Yi, ha affermato proprio ieri, 7 marzo, che i legami Cina-Russia rimangono "solidi come una roccia", nonostante la guerra in Ucraina sia stata più volte "deplorata" dalle alte sfere di Pechino. Tra gli attuali investimenti energetici della Cina in Russia, figurano una partecipazione del 20 per cento nel progetto Yamal Lng detenuta dalla China National Petroleum Corp e una del 10 per cento nel progetto Arctic Lng 2. (Cip)