Taiwan: Covid, da domani nuovo ciclo di prenotazioni terza dose

- L'autorità sanitaria di Taiwan accetterà nuove prenotazioni online per la terza dose di vaccino contro il Covid-19 dal 9 all'11 marzo. Lo ha riferito il Centro di comando epidemico di Taipei, aggiungendo che la piattaforma autorizzerà le prenotazioni in base alla fascia d'età, come di consueto. A partire dalle 10 (ora locale) di domani, potranno procedere alla richiesta le persone di età pari o superiore ai 55 anni; gli appuntamenti proseguiranno con la fascia d'età compresa tra 54 e 38 anni a partire da mezzogiorno e termineranno con le prenotazioni per gli altri idonei a ricevere una dose booster a partire dalle 14. Unica condizione per presentare richiesta di richiamo è aver completato la vaccinazione con un regime a due dosi e avere un'età pari o superiore ai 18 anni. Le inoculazioni per quanti avranno ottenuto un appuntamento in queste due giornate avverranno dal 14 al 20 marzo prossimi. (segue) (Cip)