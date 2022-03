Taiwan: Covid, da domani nuovo ciclo di prenotazioni terza dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi di vaccino disponibili in questa tornata ammontano a 1,23 milioni. Tra queste, 890 mila sono state prodotte da Moderna, 240 mila da Pfizer, 67 mila da Medigen e 27 mila da Astrazeneca. Taiwan ha segnalato oggi 53 nuove infezioni, di cui otto a trasmissione locale e 45 importate dall'estero. Lo ha riferito il Centro di comando epidemico di Taipei, precisando che i casi domestici sono correlati a focolai d'infezione rilevati in precedenza nella contea di Yilan e nella città di Kaohsiung. Relativamente allo stato di vaccinazione, sei dei pazienti erano stati immunizzati con due o tre dosi, uno aveva ricevuto una prima inoculazione di AstraZeneca e uno non si è mai sottoposto a vaccinazione. Dall'inizio della pandemia nel 2020, Taiwan ha confermato 20.922 casi di Covid-19, di cui 15.472 a trasmissione locale. Il numero dei decessi rimane stabile a 853. Ad oggi, l'82,98 per cento dei 23,35 milioni di abitanti ha ricevuto una prima vaccinazione contro la Covid-19, mentre si rilevano due somministrazioni nel 77,22 per cento della popolazione. Le dosi di richiamo sono state finora inoculate nel 44,84 per cento degli abitanti. (Cip)