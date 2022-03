Ucraina: fonti stampa Usa, media cinesi costretti a pubblicare contenuti filo-russi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando alla cerimonia d'apertura dei Giochi paralimpici invernali di Pechino, il numero uno dell'Ipc si era detto "inorridito da ciò che sta accadendo nel mondo" e aveva denunciato la violazione della tregua olimpica. Il pubblico cinese ha potuto tuttavia ascoltare l'accorato discorso solo in parte, dal momento che l'interprete ha smesso improvvisamente di tradurre, così come è rimasta immobile l'interprete per i non udenti. Allo stesso tempo, sui social media i post pro-Putin hanno potuto proliferare indisturbati, così come i contenuti che attribuivano agli Stati Uniti e alla Nato la responsabilità del conflitto. I media statali hanno inoltre preso a rilanciare contenuti dalle testate russe, tra cui "Rt". (Cip)