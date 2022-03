Appalti: Bellanova, riforma Codice imprescindibile per sviluppo e rilancio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "La parola chiave è semplificazione. Non solo nelle fasi di affidamento ed esecuzione ma, come già indicato anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in quella di pianificazione, programmazione e progettazione, per garantire prassi standardizzate e virtuose capaci di incidere realmente e fattivamente sull'attuale quadro regolatorio e soprattutto sulla velocizzazione dei processi attuativi guadagnando qualità, efficacia, trasparenza, garantendo finalmente alla pubblica amministrazione quel ruolo strategico da tempo invocato, spesso impedito da una malintesa burocrazia, nel rilancio e nello sviluppo del Paese". Così la vicemininistra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova saluta con soddisfazione il via libera nella VIII Commissione Senato al disegno di legge delega al governo in materia di contratti pubblici, che adesso passa all'esame dell'Aula. "Molti di noi in questi anni", prosegue Bellanova, "hanno più volte ed evidentemente non a torto invocato la semplificazione delle norme in materia di contratti pubblici come obiettivo imprescindibile per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture ed il rilancio dell'attività imprenditoriale del nostro Paese. Obiettivi irrinunciabili, se si vuole concretamente garantire la piena ripresa dell'economia italiana dopo la pandemia da Covid-19. Questo nuovo quadro regolatorio adesso ha dalle sue tutte le condizioni per essere definito, grazie alla Legge delega che abbiamo discusso in Commissione e che adesso, arricchita dal lavoro parlamentare, approda in Aula. Principio della semplificazione", dice ancora Bellanova, impegnata per conto del governo a seguire nella commissione Lavori pubblici l'iter del disegno di legge, "che va di pari passo con quello della sostenibilità. Sostenibilità ambientale, in quanto saranno introdotte misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la definizione di criteri ambientali minimi da rispettare obbligatoriamente e differenziati per tipologie ed importi di appalto. E sociale, favorendo la partecipazione delle Pmi alle procedure d'appalto, escludendo la possibilità di effettuare, in sede di offerta, ribassi relativamente ai costi della manodopera e della sicurezza, prevedendo l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (ivi compresi dunque quelli dei subappaltatori), garantendo, mediante l'inserimento dei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti di specifiche clausole volte a garantire la stabilità occupazionale ed a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa".(Rin)