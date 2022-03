8 marzo: Romano (M5s), conciliazione vita-lavoro entri in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modificare l'articolo 37 della Costituzione introducendo il diritto di scegliere tempi e modi della propria genitorialità senza subire pregiudizi sul piano del rapporto di lavoro, così da consentire a tutti e tutte di conciliare al meglio famiglia e vita professionale in condizioni assolute di pari opportunità e trattamento. Lo prevede il ddl a prima firma Iunio Valerio Romano, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro al Senato e vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, che punta ad attualizzare gli articoli 36 e 37 della Costituzione. "Si tratta di principi basilari che, una volta sanciti in maniera esplicita nella Carta costituzionale, potrebbero renderla ancora più attuale e vicina alle istanze dell'Italia contemporanea”, afferma. “Sono principi da mettere al centro della agenda politica proprio in occasione della Giornata internazionale della donna, perché la modifica proposta, insieme ad un riferimento esplicito ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuirebbe a quel cambio di mentalità necessario ed indispensabile ad assicurare pari dignità di genere ed eguali diritti a chi lavora", conclude. (Rin)