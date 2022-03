Usa-Italia: l'ambasciatrice Zappia interviene all'evento "La primavera dell'export"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti ha partecipato con un videomessaggio all'evento "La primavera dell'export", organizzato oggi a Roma dal Forum italiano dell'export in collaborazione con l'Associazione filiera Italia e la 24ore Business School. Nel ricordare la congiuntura drammatica determinata dall'invasione russa dell'Ucraina, l'ambasciatrice Zappia ha rilevato come il 2021 sia stato un anno particolarmente significativo per l'export italiano, evidenziando in particolare il risultato lusinghiero dell'export italiano di beni negli Usa, che ha raggiunto 61 miliardi di dollari, crescendo del 23 percento rispetto al 2020 e del 6,5 percento rispetto al record 2019. "Dalla prospettiva americana, l'Italia è vista come un partner affidabile in tutti i settori", ha aggiunto, rilevando la "forza dell'Italia nel settore food & beverage, legata all'eccellenza dei suoi prodotti, al nostro mix, unico al mondo, di innovazione e tradizione, alla nostra leadership nella promozione di un sistema alimentare più sostenibile". "Questo trend di ripresa non può però essere pieno se non ha al centro le donne" ha proseguito, sottolineando che "le donne sono in prima linea nel rilancio dell'economia del nostro Paese e rappresentano un elemento imprescindibile nella promozione del Made in Italy". (segue) (Com)