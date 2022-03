Ue: ministro Esteri austriaco, attenzione a creare aspettative per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve stare attenta e non creare aspettative che non può soddisfare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, commentando il desiderio dell'Ucraina di entrare nell'Ue. "Emotivamente, capisco al 100 per cento la posizione dei nostri amici a Kiev. Ma dobbiamo stare attenti a non creare aspettative che non saremo in grado di soddisfare in seguito. E dobbiamo essere realistici sul fatto che questo non cambierebbe nulla per quanto riguarda l'invasione russa sul terreno, non cambierebbe nulla nella catastrofe che sta attraversando l'Ucraina", ha detto il ministro austriaco in conferenza stampa dopo l'incontro con l'omologo greco Nikos Dendias. (Geb)