Romania: ministro Lavoro, tutti i profughi ucraini potranno trovare un lavoro

- Tutti i profughi ucraini che entrano in Romania e vogliono ottenere un lavoro possono farlo senza alcun preavviso o restrizione, ma sulla base di una semplice dichiarazione di responsabilità. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro romeno, Marius Budai, in un messaggio su Facebook. "Stiamo attraversando tempi difficili, ma ci stiamo adattando per aiutare sia i profughi ucraini che i cittadini e le imprese romeni. Pertanto, abbiamo modificato la legislazione in modo che tutti i cittadini ucraini che entrano nel nostro Paese e vogliono lavorare possano farlo senza alcun preavviso o restrizione, alle stesse condizioni dei cittadini romeni, considerato che i datori di lavoro denunciano la mancanza di manodopera", ha affermato Budai. Il ministro ha anche affermato che le persone con disabilità provenienti dall'Ucraina potranno beneficiare di protezione e cure nei centri della Romania. "Contiamo sul sostegno dell'Unione europea per aiutarci a saldare queste spese a cui ora stiamo facendo fronte con il fondo di riserva", ha aggiunto il ministro. (Rob)