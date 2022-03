8 marzo: a Roma via Rita Levi Montalcini, Gualtieri "donna straordinaria e incredibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Una strada di Roma intitolata a Rita Levi Montalcini. È una delle iniziative presentate dal Campidoglio in occasione della Giornata internazionale della donna. La targa, scoperta oggi, si trova in via dei Durantini nel quartiere Pietralata. "Intitoliamo una via della nostra città a una donna straordinaria, una figura incredibile che ho avuto l'onore di conoscere", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gaultieri, in occasione della cerimonia a cui ha preso parte anche l'assessora alle Pari opportunità Monica Lucarelli e la nipote Piera Levi Montalcini. "Lucidissima, ha continuato le sue ricerche fino a un'età ragguardevole, mantenendo contemporaneamente la sua attività sociale - ha aggiunto Gualtieri -. È molto bello che questa giornata internazionale dedicata alla donna, e che deve essere una festa che dura tutto l'anno, sia anche arricchita da questo momento. Rita Levi Montalcini rappresenta la grandezza di una donna che è riuscita a fare cose molto difficili in condizioni incredibilmente complesse. Decise di iscriversi all'università alla facoltà di medicina contro il parere della famiglia, si è laureata e poi sono arrivate le leggi razziali: donna, ricercatrice ed ebrea nell'Italia degli anni Trenta, fuggì e realizzò in giro per il mondo scoperte straordinarie". "Quando è mancata la zia ho mandato unbiglietto per ringraziare chi aveva partecipato chiedendo che non sia dimenticata, spero che questa giornata ci aiuti a fare nostri i suoi insegnamenti, importantissimi da trasmettere ai giovani", ha detto la nipote. (Rer)