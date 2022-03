8 marzo: Viminale, quasi 600 mila euro a vittime di femminicidio e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, Felice Colombrino, si è riunito oggi dedicando la seduta, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, alle vittime di femminicidio e alle donne vittime di violenza sessuale e abusi, deliberando in totale quasi 600 mila euro di indennizzi, un segno concreto della vicinanza dello Stato e delle istituzioni. In particolare - si legge sul portale del Viminale - il Commissario ha assegnato 330.129,85 euro a titolo di indennizzo in favore dei familiari di 7 donne vittime di femminicidio, uccise dal coniuge, in alcuni casi anche separato o divorziato, o da persone con cui avevano una relazione affettiva. Altri 250.000 euro complessivi sono stati destinati in favore di 9 donne, in alcuni casi ancora minorenni all’epoca dei fatti, vittime di violenza sessuale e abusi, spesso commessi tra le mura domestiche da parte del convivente o di un loro familiare. (segue) (Rin)