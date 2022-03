Ucraina: Tagliavanti (Cciaa Roma), vicinanza e solidarietà a popolo e donne in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina “in Europa ha risvolti economici importanti. Anche Roma, l’Italia, l’Europa e il mondo ne saranno interessati. Esprimo la mia personale solidarietà e dell’Ente al popolo ucraino che in questo momento sta affrontando una difficile prova. Solidarietà soprattutto alle donne ucraine”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, durante l’evento streaming “M’illumino d’impresa” per la promozione dell'imprenditorialità femminile.(Rer)