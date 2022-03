Energia: Timmermans, gas è ponte di transizione verso rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas è un ponte verso le rinnovabili. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans. "Noi non rifiutiamo tutti i combustibili fossili, perché abbiamo bisogno di un periodo di tempo di approvvigionamento dai fossili e dal nucleare. Prima riusciremmo a muoverci verso le rinnovabili e meglio sarà", ha spiegato. "In questo contesto, il gas è una energia di transizione. Dobbiamo però interrompere la nostra dipendenza dal gas russo. Ma questo non vuol dire che eliminiamo immediatamente il gas nella sua totalità. Per i Paesi che vanno verso le rinnovabili, il gas è un ponte", ha sottolineato. (Beb)