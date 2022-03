Decreto Ucraina: Delrio (Pd), previsto impegno governo a riferire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in una situazione tragica di una guerra folle. E' la centralità del Parlamento, che non viene meno anche nei momenti di emergenza assieme alla riaffermazione dell'importanza del dialogo costante tra Camere e governo il senso dell'emendamento, a mia prima firma, oggi approvato in Commissione al 'decreto Ucraina'. Il ministro della Difesa ed il ministro degli Esteri dovranno riferire al Parlamento, con cadenza almeno trimestrale, sull'evoluzione della situazione in relazione agli impegni presi dall'Italia tra cui la fornitura di mezzi ed equipaggiamenti militari alle autorità ucraine per sostenerne la difesa dall'aggressione russa". Lo afferma Graziano Delrio, deputato Pd, componente della commissione Esteri. (Rin)