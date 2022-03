Ucraina: sono arrivati a Cagliari 60 profughi ucraini, saranno ospitati in casa riposo Terramaini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto una sessantina i profughi ucraini giunti questa mattina in città e la macchina dell'accoglienza dell'amministrazione comunale è partita in stretto collegamento con la Prefettura di Cagliari. I profughi hanno trovato sistemazione in un intero piano della Casa di riposo di Terramaini, messo a disposizione dal Comune di Cagliari, garantendo tutte le condizioni di sicurezza e tutela sanitaria degli ospiti anziani, con ingressi differenziati e totale autonomia. Presenti ad accoglierli il sindaco Paolo Truzzu, il prefetto Tomao, il questore Rossi, il capo della Protezione Civile regionale Belloi, gli assessori regionali Nieddu e Lampis e gli assessori comunali Viviana Lantini e Andrea Floris. "È stato molto emozionante incontrare tante giovani persone così provate. Siamo vicini con il cuore ai nostri fratelli ucraini, l'amministrazione di Cagliari è mobilitata per dare tutto l'aiuto necessario, organizzativo e morale", ha detto il sindaco Truzzu. (Rsc)