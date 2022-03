8 marzo: Boschi (Iv), quest'anno ha volto donne ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "L’8 marzo, quest’anno, è la giornata delle donne in Ucraina. Ha il loro volto, il volto delle mamme che hanno perso i loro figli, il volto delle donne bendate per le ferite dei bombardamenti, il volto delle donne coperto da un lenzuolo per strada perché sono rimaste uccise mentre cercavano di fuggire con i propri figli, il volto delle donne che stanno lasciando il loro Paese e che resistono. Quei volti ci dicono che non è un film, ma che purtroppo è la realtà, è la guerra vera". Lo ha detto, in occasione della Giornata internazionale della donna, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, nel suo intervento in Aula in apertura dei lavori. "Ma quest’anno - ha continuato la parlamentare - l’8 marzo è anche il volto delle donne italiane che stanno accogliendo le donne ucraine che arrivano nel nostro Paese, delle donne polacche che lasciano i passeggini in stazione per le mamme ucraine che fuggono. Quest’anno, l’8 marzo è soprattutto il volto di Amelia, quella bambina che canta in un bunker in Ucraina perché quel volto ci ricorda che la speranza è più forte della paura, quel volto è il volto del coraggio e della forza delle donne". (Rin)