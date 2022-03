8 marzo: Ruffino (CI), ora azioni concrete, non sia libro dei sogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia ha ampliato la disparità di genere, i numeri sono impietosì: dei 440 mila occupati in meno registrati in Italia in tutto i 2020 il 70 per cento è costituito da donne. Il salario medio annuale percepito dalle donne è del 20 per cento in meno rispetto a quello degli uomini". Lo ha detto nell'Aula di Montecitorio la deputata di Coraggio Italia, Daniela Ruffino, nel corso della discussione sull'8 marzo. "Ci deve essere - ha aggiunto la parlamentare - un grande impegno del governo per cercare di rivedere se necessario il Pnrr, perché in questi pochi giorni è cambiata la nostra vita sono cambiate le esigenze del mondo e la guerra, non da ultima, ci fa pensare che ci sono nuovi bisogni e nuove necessità. E se questo sarà necessario, rivolgo un appello al governo affinché abbia il coraggio di modificare il Pnrr in modo da dare risposte al nostro Paese e alle donne". L'esponente di Ci ha sottolineato: "Con convinzione sosterremo le azioni del governo, che dovranno essere coraggiose, perché dovranno riuscire a dare delle risposte concrete. Altrimenti sarebbe tristissimo se il prossimo anno ci trovassimo qui l'8 marzo per ribadire il libro dei grandi sogni che non si sono concretizzati". (Rin)