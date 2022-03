Speciale energia: Cingolani, abbiamo stoccaggio sufficiente in caso di stop fornitura da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dovesse essere interrotta completamente la fornitura di energia dalla Russia "abbiamo comunque le nostre riserve e il tempo sufficiente per arrivare alla stagiona buona". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ad “Agorà extra” su Rai3. "Il gas che acquistiamo in Europa frutta ai russi quasi un miliardo al giorno, non sono sicuro che vogliano chiudere" la fornitura, ha sottolineato. "L'unica soluzione è di essere il più rapidi possibili" nel raggiungere questa indipendenza, ha rimarcato Cingolani. (Rin)