- "Non riapriamo nulla". E' la risposta del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ad "Agorà extra" su Rai 3 che esclude la riapertura delle centrali a carbone anche in caso di aggravarsi della crisi energica con il conflitto in atto tra Ucraina e Russia. "Si potrebbero mandare a pieno regime le due centrali principali ancora in funzione: Brindisi e Civitavecchia", ha quindi spiegato. (Rin)