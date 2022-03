Speciale energia: Turchia, ministro Energia, abbastanza gas nel Mar Nero da soddisfare Paese per 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Mar Nero, la Turchia è in possesso di giacimenti di gas naturale abbastanza ricchi da poter soddisfare il fabbisogno del Paese per 30 anni. Lo ha detto Fatih Donmez, il ministro dell'Energia e delle risorse naturali della Turchia, durante il suo discorso per la Giornata internazionale delle donne all'Università tecnica di Yildiz, a Istanbul. "Come probabilmente sapete, stiamo conducendo importanti lavori nel Mar Nero: abbiamo scoperto un giacimento - lo scorso gennaio - da 540 miliardi di metri cubi di gas naturale, che contiamo di iniziare a sfruttare nel primo trimestre del 2023", ha detto il ministro, spiegando che si tratta di "una quantità di gas sufficiente a soddisfare il fabbisogno di gas del Paese per 30 anni". Successivamente, Donmez si è soffermato anche sull'importanza dell'energia rinnovabile: "L'energia rinnovabile rimane una delle alternative che contiamo di rafforzare, insieme all'energia nucleare e ai giacimenti scoperti di recente, per diminuire la dipendenza energetica della Turchia dall'estero - le importazioni energetiche soddisfano circa il 40-50 per cento del fabbisogno turco. Al momento, siamo in grado di produrre circa 54 mila megawatt di energia da fonti rinnovabili - su circa 100 mila megawatt prodotti in totale - e contiamo di produrne di più nei prossimi anni". (Tua)