Speciale energia: ambiente, Dialuce (Enea), transizione ecologica richiede azioni strutturali, basate su approccio integrato

- La transizione ecologica richiede azioni sistemiche, strutturali, basate su approccio integrato. Lo ha affermato il presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), Gilberto Dialuce, nel corso dell’audizione, presso le commissioni riunite Ambiente, Trasporti e Attività produttive della Camera, in merito agli Atti dell’Unione europea rientranti nel pacchetto denominato "Fit for 55". Le misure da mettere in campo per realizzare questo pacchetto sono “incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, rendere più resilienti le infrastrutture e l’impiantistica per le strutture produttive e aumentare l’efficienza energetica nel settore edilizio e industriale”, ha spiegato Dialuce, evidenziando la necessità anche di “reindirizzare le produzioni industriali verso produzioni sostenibili, consolidare le infrastrutture di ricerca, investire in capitale umano, e promuovere un approccio integrato, immaginando anche nuove strategie per i sistemi energetici”. (Rin)