Speciale energia: Dialuce (Enea), investire in rinnovabili e in sistemi accumulo energetico

- Per far fronte al caro energia occorre “continuare a investire potentemente nelle rinnovabili, ma anche implementare le direttive europee nel sistema italiano per ridurre i tempi di autorizzazione e investire nei sistemi di accumulo energetico”. Lo ha affermato il presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), Gilberto Dialuce, nel corso dell’audizione, presso le commissioni riunite Ambiente, Trasporti e Attività produttive della Camera, in merito agli Atti dell’Unione europea rientranti nel pacchetto denominato "Fit for 55". (Rin)