India: Operazione Gange, quasi 18 mila connazionali rimpatriati

- Altri 410 indiani evacuati dall’Ucraina sono stati rimpatriati oggi con due voli speciali, entrambi decollati da Suceava, in Romania, portando il totale a 17.988. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Aviazione civile dell’India. Dall’inizio dell’operazione di evacuazione, denominata Operazione Gange, il 22 febbraio, sono stati effettuati 75 voli civili con 15.521 passeggeri e 12 voli militari con 2.467 passeggeri e 32 tonnellate di materiali per l’assistenza umanitaria. L’Aeronautica militare, infatti, è coinvolta nelle operazioni insieme a diverse compagnie aeree private (Air Asia, Air India, Air India Express, Go First, Indigo e SpiceJet). Oltre che dalla Romania, i voli di rimpatrio sono partiti da altri Paesi vicini all’Ucraina: Ungheria, Slovacchia e Polonia. Un volo è stato effettuato da Kiev prima della chiusura dello spazio aereo. Oggi il ministero degli Esteri ha annunciato che i circa 600 indiani che erano rimasti bloccati nella città nord-orientale di Sumy, quasi tutti studenti, sono in viaggio verso Poltava, per poi spostarsi in treno verso l’Ucraina occidentale. (segue) (Inn)