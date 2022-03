Ucraina: D'Elia (Pd), sabato a Firenze per pace e dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata del Partito democratico Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle democratiche, "è molto importante l'appello a partecipare alla manifestazione organizzata da Eurocities di sabato prossimo a Firenze fatto dal segretario Letta. Quelle promosse dalle città sono grandi manifestazioni inclusive, aperte alla cittadinanza tutta, che mettono insieme persone e culture diverse". Nel corso di una intervista a Radio Immagina, la parlamentare ha aggiunto: "Credo sia molto importante che tutta la comunità civile aumenti la pressione per un cessate il fuoco e per la pace, non possiamo pensare che la soluzione venga dalle armi. Noi dobbiamo costringere a un negoziato, a riprendere il confronto, e fare in modo che le armi tacciano il prima possibile. Noi saremo a Firenze come democratiche e democratici e spero saremo in tanti". (Rin)