Camorra: Cartabia consegna terza richiesta estradizione per Imperiale a ministro Emirati

- La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha consegnato all'omologo degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah al Nuaimi, la terza richiesta di estradizione, firmata da lei, per Raffaele Imperiale, narcotrafficante della camorra, numero due dell'elenco dei più ricercati, arrestato la scorsa estate a Dubai su richiesta italiana. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Giustizia. Nel bilaterale con il ministro emiratino, la guardasigilli ha sollecitato con forza una pronta esecuzione per tutte le richieste di estradizione presentate dall'Italia, auspicando una più proficua collaborazione giudiziaria tra i due Paesi. A tutela poi dei connazionali che si trovassero coinvolti in procedimenti giudiziari negli Emirati, la ministra Cartabia ha sottoscritto con l'omologo Al Nuaimi un accordo di cooperazione giudiziaria, per consentire ai condannati di scontare la pena nei rispettivi Paesi di origine. (Com)