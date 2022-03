Taiwan: inflazione sale del 2,36 per cento a febbraio, rialzo per settimo mese consecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo mese, Taiwan ha guardato con crescente attenzione agli sviluppi in Ucraina e ha creato una "squadra di risposta alla crisi" con lo scopo di prevenire conseguenze negative per la stabilità geopolitica e finanziaria nello Stretto. Il gruppo monitorerà – in collaborazione con altri Paesi – l'impatto della crisi sui prezzi delle materie prime, sui mercati azionari e su altre questioni relative all'ambito finanziario. A tal proposito, la Commissione di vigilanza finanziaria (Fsc) di Taiwan ha già valutato i potenziali contraccolpi della crisi in Europa orientale sull'economia nazionale, stimando l'esposizione nazionale al rischio in Russia e Ucraina in 8,2 miliardi di dollari. (segue) (Cip)