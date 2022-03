Rpt - 8 marzo: Cciaa Roma, in provincia circa 100 mila imprese femminili, premiate 5 innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - Le imprese femminili a Roma e provincia, al 31 dicembre 2021, sono 97.354, cifra che fa della Capitale la prima provincia italiana per numero di imprese femminili registrate (nel Lazio sono 140.088). Realtà produttive che scelgono, in un contesto economico non facile, quale loro principale settore di attività, il terziario: oltre 25mila imprese “rosa” di Roma si concentrano, infatti, nel “commercio” seguito, a distanza, con poco meno di 10mila imprese dal comparto “alloggio e ristorazione”. La natura giuridica di queste attività è, per la maggior parte dei casi, società di capitale (45.542), seguita dalle imprese individuali (41.984). E' quanto emerge da principali dati elaborati dall’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere - Infocamere. (segue) (Com)