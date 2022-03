Rpt - 8 marzo: Cciaa Roma, in provincia circa 100 mila imprese femminili, premiate 5 innovative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- E, oggi, cinque di queste imprese sono state premiate dalla Camera di Commercio di Roma in quanto vincitrici dell’edizione 2021 del bando “Idea Innovativa”. Un’iniziativa camerale per diffondere la cultura imprenditoriale femminile e favorirne la crescita, a sostegno di progetti d’impresa innovativi tesi a valorizzare il tessuto economico e sociale del territorio e supportare le migliori idee utili a creare nuove soluzioni per lo svolgimento dell’attività aziendale. I progetti imprenditoriali selezionati spaziano da percorsi didattici legati agli sport equestri in un’ottica di coesione sociale, alla creazione di una piattaforma di delivery tutta al femminile, dall’abbigliamento in formato digitale passando per e-commerce e marketing in chiave solidale, fino all’apertura di una filanda innovativa per la produzione del filo da seta sostenibile e 100 per cento Made in Italy. (segue) (Com)