Rpt - 8 marzo: Cciaa Roma, in provincia circa 100 mila imprese femminili, premiate 5 innovative (3)

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- “Fra il 2015 e il 2019 – spiega in una nota il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - le imprese femminili a Roma hanno conosciuto una crescita molto importante, con un aumento di oltre 7.300 attività. Poi, è purtroppo arrivata la pandemia e si è registrato un calo delle imprese in rosa nella Capitale come in tutto il Paese, ma va detto che molte realtà piccole e piccolissime hanno comunque resistito e non hanno chiuso. Hanno mantenuto viva la loro attività, adattandosi ai mutamenti del mercato. Promuovere l’imprenditorialità femminile è una priorità e significa, anche e prima di tutto, promuovere il valore del fare impresa. La Camera di Commercio di Roma ha sempre assicurato un forte impegno su questo fronte, specie attraverso una serie di misure finalizzate ad affiancare concretamente le aziende esistenti e accompagnare la difficile fase dello start-up aziendale. E questo impegno non solo non verrà meno, ma verrà intensificato”, conclude Tagliavanti. (segue) (Com)