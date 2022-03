Rpt - 8 marzo: Cciaa Roma, in provincia circa 100 mila imprese femminili, premiate 5 innovative (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Il sistema camerale investe da molti anni per favorire la crescita delle imprese femminili, anche attraverso la rete dei suoi Comitati, presenti in tutte le Istituzioni camerali", afferma il presidente del Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Roma, Valeria Giaccari. "E lo fa aiutando le tante donne che fanno impresa a compiere i passi giusti per avere spazio e successo nel mercato del lavoro. Le iniziative del nostro Comitato, che ho l’onore di presiedere, sono appunto finalizzate ad aiutare il consolidamento e la crescita delle attività imprenditoriali delle donne, soprattutto in tempi così difficili come quelli che stiamo vivendo. Ringrazio, dunque, tutte le imprenditrici che hanno partecipato negli anni al nostro bando e oggi mi congratulo, in particolare, con le vincitrici della nona edizione che hanno elaborato progetti davvero interessanti e innovativi. Il ruolo delle donne cresce all’interno della nostra economia, ma non ha ancora espresso appieno il proprio potenziale, permane infatti un gap di genere ancora ampio come testimoniano gli ultimi dati Unioncamere-InfoCamere. Ma siamo sulla strada giusta”, spiega Giaccari. (segue) (Com)