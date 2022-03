Rpt - 8 marzo: Cciaa Roma, in provincia circa 100 mila imprese femminili, premiate 5 innovative (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi le vincitrici dell’edizione 2021 del bando “Idea Innovativa”: Ssd Salaria Horse Club, società a responsabilità limitata con il progetto “Equi-status, progetto di coesione sociale”; Tecnoseta srl con il progetto “Filanda 4.0”; Orion Rm srl con il progetto “E-Gruccix: un laboratorio tra creatività e innovazione”; Takeve srls con il progetto “Takeve, il primo delivery al femminile etico e sostenibile” e Roberta Leone con il progetto “Asymetrie e-green fashion: quando l’originalità diventa accessibile”. Tre le menzioni speciali assegnate: Arteinvivo srl per il progetto “Italia paese dell’arte vivo”, Sices Srl per il progetto “Officina didattica della mobilità sostenibile” e Belonina Srl per il progetto “App multilingue per la promozione del vino italiano sui mercati internazionali”. (Com)