Kenya: corruzione, dipartimento di Stato Usa sanziona ex governatore di Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha sanzionato l'ex governatore di Nairobi, Mike Sonko Gidion Mbuvi Kioko, a causa del suo coinvolgimento in un'inchiesta per corruzione che lo vede coinvolto in relazione a presunte tangenti in cambio dell'assegnazione di contratti governativi ai suoi soci. Le sue azioni, afferma il dipartimento di Stato in una nota, hanno minato lo stato di diritto e la fiducia del pubblico nelle istituzioni democratiche e nei processi pubblici del Kenya. Il dipartimento di Stato ha inoltre annunciato la designazione dei seguenti membri della famiglia di Sonko: sua moglie Primrose Mwelu Nyamu Mbuvi; le loro figlie Saumu Agnes Mbuvi e Salma Wanjiru Mbuvi; il figlio minore di Sonko. "Queste designazioni riaffermano l'impegno degli Stati Uniti a combattere la corruzione e sostenere lo stato di diritto, rafforzando nel contempo le istituzioni democratiche in Kenya. Continueremo a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per promuovere la responsabilità degli attori corrotti in questa regione e nel mondo", conclude la nota. (Nys)