Ucraina: Di Maio sente Grandi (Unhcr), crisi umanitaria dilagante

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sentito telefonicamente Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, per fare il punto sull’aspetto umanitario della guerra in Ucraina. Il ministro Di Maio, ringraziando Grandi per l’immenso sforzo delle Nazioni Unite, ha ribadito che serve l’impegno di tutta la comunità internazionale per far fronte a una crisi umanitaria sempre più dilagante. Di Maio, si legge in una nota, ha ribadito a Grandi che l’Italia sarà al fianco dell’Unhcr per aiutare la popolazione ucraina in fuga dalla guerra. (Res)