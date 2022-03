Viabilità: Anas, manutenzione impianti in galleria lungo statale 340 e 340 dir Regina in provincia di Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la manutenzione programmata degli impianti lungo la statale 340 dir " Regina", all'interno della galleria Breva. Lo comunica Anas in una nota specificando che per consentire lo svolgimento dei lavori la statale verrà chiusa a partire dalle ore 22:00 di domani 9 marzo fino alle ore 05:00 del giorno successivo. Il percorso alternativo, segnalato in loco, sarà costituito dalla ex, SS 340 dir. Inoltre, Anas effettuerà la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione della galleria Cernobbio, lungo la strada statale 340 " Regina" in provincia di Como. Per lo svolgimento delle attività in sicurezza si rendono necessarie limitazioni al transito, attivate in esclusivo orario notturno allo scopo di ridurre i disagi per l'utenza stradale. Nel dettaglio, per consentire le lavorazioni nella galleria "Cernobbio" la strada verrà chiusa al traffico dal km 2,100 al km 4,950 nella notte di giovedì 10 marzo dalle ore 22 fino alle 5 del giorno successivo. Il traffico, durante le ore di chiusura verrà deviato lungo la viabilità comunale di Cernobbio. (Com)