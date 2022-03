Fisco: Ricchiuti (Fd'I), governo tortura migliaia di famiglie con intimazioni di pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lino Ricchiuti, viceresponsabile del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia, dichiara: "Portiamo solidarietà a mezzo mondo e poi si 'divertono' a torturare psicologicamente centinaia di migliaia di famiglie che non sono riuscite a mettersi in pari con la rottamazione a dicembre, dopo due anni di restrizioni e chiusure, inviando intimazioni di pagamento entro cinque giorni in un'unica soluzione di tutte le rate scadute con minaccia di pignoramento". L'esponente di Fd'I aggiunge in una nota: "Ma il nostro 'governo dei migliori' ha la minima idea delle ripercussioni drammatiche che ciò comporta sulla intera famiglia? E nessuno ne parla. Mi chiedo se esista ancora un governo. Vergognatevi". (Com)