Romania: premier Ciuca, primi 6 ministeri possono presentare progetti Pnrr

- Da oggi i primi sei ministeri della Romania che coordinano riforme e investimenti potranno presentare progetti e accedere ai fondi stanziati attraverso il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Lo ha annunciato il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in una conferenza stampa dopo aver partecipato alla cerimonia di firma degli accordi di finanziamento tra il ministero degli Investimenti e dei Progetti europei e sei ministeri che coordinano le riforme relative al Pnrr (ministero del Lavoro, ministero dell'Energia, ministero della Salute, ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ministero della Famiglia, Gioventù e Pari opportunità, ministero dell'Ambiente). "Oggi si è svolta la prima attività presso la sede del governo, in cui sono stati firmati gli accordi di finanziamento tra il ministero degli Investimenti e dei Progetti europei e altri sei ministeri. In questo momento è stata avviata l'attività attraverso la quale i ministeri coordinatori delle riforme e degli investimenti potranno presentare progetti e potranno accedere ai soldi che ci sono stati stanziati attraverso il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza", ha detto Ciuca sottolineando che al momento sono arrivati nel Paese 4 miliardi di euro dal Pnrr e altri 6 miliardi di euro arriveranno entro la fine dell'anno. (Rob)