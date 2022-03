Speciale scuola: Roma, controlli anti droga davanti a scuola, due giovani arrestati e uno denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Colombo, in due distinte operazioni fra loro connesse, hanno arrestato due ragazzi, uno dei quali minorenne e denunciato in stato di libertà un terzo adolescente, poco più che 14enne. Il maggiorenne, già agli arresti domiciliari per una rapina, aveva il permesso di uscire di casa la mattina per frequentare la scuola; proprio durante queste ore "di libertà", i poliziotti in borghese lo hanno sorpreso insieme ad un minore mentre stava dividendo un panetto di hashish. Le successive perquisizioni hanno permesso di sequestrare a carico del maggiorenne 12 grammi di hashish mentre il minore deteneva più di 80 grammi della stessa sostanza. (Rer)