Speciale scuola: 8 marzo, al Quirinale premiazione scuole vincitrici concorso dedicato

- Iniziative e azioni concrete per costruire una scuola di tutte e tutti, in cui studentesse e studenti acquisiscano consapevolezza delle loro potenzialità e costruiscano un futuro senza limitazioni e discriminazioni. Per far sì che le pari opportunità siano effettive: l’8 marzo, ma anche tutti i giorni dell’anno. È questo il filo conduttore scelto dal ministero dell’Istruzione per la Giornata internazionale della donna, che si è aperta al Quirinale con la premiazione delle scuole vincitrici del concorso "Giovani donne che progettano il futuro". La premiazione è avvenuta alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Prende poi il via, da oggi, martedì 8 marzo - si legge in una nota - "il mese delle Stem", l’iniziativa del ministero dell'Istruzione per promuovere negli istituti attività e momenti di approfondimento sulle discipline Stem (Science, technology, engineering and mathematics), coinvolgendo soprattutto bambine e ragazze, anche per sfatare il falso mito secondo il quale non sarebbero portate per le materie scientifiche. È inoltre pronto oltre un miliardo di euro del Pnrr per rafforzare lo studio di queste discipline. "Nelle nostre aule costruiamo l’uguaglianza dei diritti e le pari opportunità, così come prevede la nostra Costituzione - dichiara il ministro Patrizio Bianchi -. Siamo impegnati a rafforzare la missione educativa del sistema di istruzione, a offrire opportunità di crescita e formazione diversificate, promuovendo l’avvicinamento delle nostre bambine e ragazze alle cosiddette discipline Stem, quelle scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche, perché vogliamo che ogni giovane possa confrontarsi con tutti i campi del sapere e dare il proprio contributo senza pregiudizi. Una società è viva e in salute se riesce a dare spazio alle intelligenze di tutti. A breve emaneremo un bando che destina oltre un miliardo di euro al rafforzamento dello studio delle Stem, per far crescere la cultura scientifica e garantire pari opportunità e uguaglianza". (Com)