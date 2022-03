Speciale scuola: Lazio, Forte (Pd), da Regione impegno per scuolabus elettrici nei piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al recente provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale (Burl), la Regione Lazio "aiuterà i piccoli comuni a implementare la mobilità elettrica". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito democratico, Enrico Forte. "Questo avviso nasce con l'intendo di favorire le prestazione dei servizi essenziali in ambito di servizi scolastici, in materia di efficientamento energetico, ridurre l'inquinamento ambientale, favorire la mobilità sostenibile e contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni del nostro territorio - aggiunge - . La Regione ha costituto un fondo per realizzare questi progetti e l'avviso pubblicato, nello specifico, riguarderà l'assegnazione ai piccoli Comuni della Regione di scuolabus elettrici. Gli enti interessati al beneficio dovranno presentare la domanda entro il 7 aprile in forma singola o aggregata. Spero che in molti partecipino all'iniziativa che è tesa a promuovere e favorire lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale del nostro territorio", conclude Forte. (Com)