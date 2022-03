Croazia-Bosnia: presidente Milanovic, non imporrò sanzioni a Dodik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, ha dichiarato che non intende imporre eventuali sanzioni all'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik. "Per alcuni è un mostro, ma per me è un interlocutore", ha detto Milanovic secondo quanto riferisce il quotidiano "Vecernji list". Milanovic ha poi ricordato che la missione europea Eufor ha aumentato la sua presenza in Bosnia Erzegovina. "C'è una maggiore presenza dell'Ue a causa delle tensioni e degli orrori della guerra, ma non presto particolare attenzione a questo, perché credo che ci sia modo di degenerare in un conflitto armato", ha detto Milanovic. Riguardo alle idee politiche di Dodik e gli annunci di uno scollamento dell'entità serba dalle istituzioni centrali bosniache, Milanovic ha osservato che "un conto è la retorica politica, e un altro è ciò che è veramente reale e che si vuole davvero realizzare rispetto a quanto si dice", ha detto Milanovic. I deputati del Parlamento europeo discutono oggi pomeriggio della situazione in Bosnia Erzegovina. Lo ha reso noto il Parlamento Ue in una nota rilanciata dall'emittente "N1". Secondo il comunicato dell'istituzione europea, "la crescente retorica e l'azione secessionista" minacciano la stabilità del Paese. (segue) (Seb)