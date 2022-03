Croazia-Bosnia: presidente Milanovic, non imporrò sanzioni a Dodik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione politica in Bosnia Erzegovina è sempre più tesa, con il crescente nazionalismo e separatismo che continuano a minacciare la pace, la stabilità e l'integrità del Paese, compreso il funzionamento delle istituzioni statali", si legge nella nota, che ricorda l'introduzione a gennaio da parte degli Stati Uniti di sanzioni all'esponente serbo della presidenza tripartita, Milorad Dodik. "In una relazione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, adottata il 17 febbraio 2022, i deputati del Parlamento europeo hanno chiesto anche all'Ue di imporre sanzioni mirate anche al signor Dodik e ai suoi alleati per le sue attività di corruzione, la continua destabilizzazione e l'indebolimento della sovranità e integrità territoriale della Bosnia Erzegovina. Al momento non sono in vigore delle sanzioni Ue", si legge nel comunicato. (Seb)