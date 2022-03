Ucraina: Xi Jinping a Scholz e Macron, "addolorati per la guerra", necessaria "massima moderazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è "addolorata nel veder riaccendersi le fiamme della guerra in Europa" e sollecita "la massima moderazione" in Ucraina per prevenire una crisi umanitaria su vasta scala. È quanto dichiarato dal presidente Xi Jinping nel corso di un vertice in formato virtuale avuto oggi con l'omologo della Francia, Emmanuel Macron, e con il cancelliere della Germania, Olaf Scholz. Il leader di Pechino, citato dall'emittente di Stato cinese "Cctv", ha definito "preoccupante" la situazione nello Stato dell'Europa orientale, precisando che è di prioritaria importanza "evitare che la situazione vada fuori controllo". La "sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi dovrebbero essere rispettate, così come dovrebbero essere rispettati gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite", ha dichiarato il leader cinese, secondo cui è necessario anche "prendere sul serio le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza nutrite da tutti i Paesi". (segue) (Cip)